В Ленобласти 27 ноября ожидается облачная погода

Ночью температура воздуха составит 0…-5, днем -3…+2 градуса.

27 ноября в Ленобласти ожидается облачная погода. Ежедневный прогноз составило ГУ МЧС России по Ленобласти.

В ночное время суток синоптики прогнозируют мокрый снег. Днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки. Ночью столбик термометров упадет до 0…-5 градусов, местами до -8. Днем температура воздуха составит -3…+2 градуса. Из-за понижения температуры возможен гололед. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Piter.TV сообщил, что Николай Борисов занял пост областного председателя Госэконадзора.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти