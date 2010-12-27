Николай Борисов занял пост областного председателя Госэконадзора

Новое назначение связано с уходом Михаила Кощьминых. Он ушёл на пост главы Северо-Западного межрегионального Управления Росприроднадзора.

Председателем комитета Госэконадзора стал Николай Борисов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Раньше Борисов руководил Управлением по обращению с отходами.

Новый председатель ведомства имеет степень кандидата политических наук и два высших образования по специальностям "Юриспруденция" и "Экономика и управление на предприятии". Это не первая его должность в правительстве. Раньше он являлся начальником юридического отдела Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Потом Борисов перешел на пост заместителя председателя. А с 2016 года находился на посту начальника Управления по обращению с отходами.

Комитет Госэконадзора является важным звеном исполнительной власти Ленобласти. Ежедневно сотрудники ведомства принимают заявки о нарушениях природоохранного законодательства.

Ранее Piter.TV сообщил, что Александр Дрозденко прокомментировал кадровые перестановки в правительстве Ленобласти.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти