Дрозденко прокомментировал кадровые перестановки в правительстве Ленобласти

Глава региона подписал соответствующее распоряжение, согласно которому назначил нового исполняющего обязанности председателя комитета Госэконадзора и начальника управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал комментарий касательно перестановок в правительстве региона. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

На пост главы Госэконадзора заступил Николай Борисов. Раньше он был начальником Управления по обращению с отходами. Помимо этого, новому главе ведомства довелось работать на различных должностях в Правительстве Петербурга. Он был начальником юридического отдела Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Он стал заместителем председателя этого ведомства. Затем в 2016 году его сделали начальником Управления по обращению с отходами.

Но, а так как Борисова теперь перевели на новую должность, его место займет Алексей Пименов, который раньше был его заместителем. Он имеет два высших образования и занимал руководящие должности в различных коммерческих организациях.

Ранее Piter.TV сообщил, что комитет по ЖКХ Ленобласти намерен разрешить жить в подвалах кошкам и собакам.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти