Комитет по ЖКХ Ленобласти намерен разрешить жить в подвалах кошкам и собакам

Подвалы будут открыты для бездомных животных.

Председатель областного комитета по ЖКХ Александр Тимков выступил с гуманной инициативой, касательно животных. Чиновник предложили управляющим компаниям оставлять открытыми подвальные помещения для бездомных кошек и собак.

Перед началом доклада коллеги, депутат Андрей Лебедев изъявил желание снять этот вопрос с повестки дня. Однако глава Ленобласти Александр Дрозденко дал выступить Тимкову, аргументируя это тем, что может "получится, как на детском утреннике: учил – учил стихи, а его не спросили, разочарование на всю неделю".

Представитель ведомства заявил, что гибель животных в закрытых подвалах недопустима. По мнению Александра Тимкова, у бездомных четвероногих жизнь "не сахар" и люди не должны усугублять положение вещей. Поэтому областной комитет по ЖКХ настоял на том, чтобы управляющие компании оставляли открытыми входы в подвалы. Проем должен быть не меньше 15 на 15 сантиметров, чтобы животное спокойно вышло на улицу.

Ранее Piter.TV сообщил, что региональные власти займутся определением береговой линии Невы на территории Ленобласти.

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