В Ленобласти 23 декабря поженятся рекордное количество пар

В Ленобласти 23 декабря поженятся 163 пары. Это рекордное количество, рассказали в пресс-службе правительства 47-го региона.
Так, в День семьи, любви и верности их было 156. В качестве предположений о рекордном количестве пар в пресс-службе областной администрации предложили такие:
- новобрачные не успели подать заявление на 22.12.2022. Но это не объясняет, почему тогда 22-го числа нет рекорда;
- 24 и 25 декабря – последние выходные года, можно отметить свадьбу как следует;
- решили пожениться и совместить медовый месяц с новогодними каникулами;
- людям просто хочется праздника.
Ранее в красивую дату 22.12.22 в Ленобласти поженятся 28 пар. Большая часть регистраций состоится в Гатчинском районе.
Фото: pxhere.com
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