В Ленобласти 23 декабря поженятся рекордное количество пар

Так, в День семьи, любви и верности их было 156.

В Ленобласти 23 декабря поженятся 163 пары. Это рекордное количество, рассказали в пресс-службе правительства 47-го региона.

Так, в День семьи, любви и верности их было 156. В качестве предположений о рекордном количестве пар в пресс-службе областной администрации предложили такие:

- новобрачные не успели подать заявление на 22.12.2022. Но это не объясняет, почему тогда 22-го числа нет рекорда;

- 24 и 25 декабря – последние выходные года, можно отметить свадьбу как следует;

- решили пожениться и совместить медовый месяц с новогодними каникулами;

- людям просто хочется праздника.

Ранее в красивую дату 22.12.22 в Ленобласти поженятся 28 пар. Большая часть регистраций состоится в Гатчинском районе.

Фото: pxhere.com