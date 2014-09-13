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В Ленобласти 16 ноября завершится навигация маломерных судов
Вчера, 21:31
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В Ленобласти 16 ноября завершится навигация маломерных судов

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Навигацию закрывают в том числе из-за понижения среднесуточных температур воздуха и скорым началом ледостава.

В Ленинградской области в среду, 16 ноября, закроется навигация для маломерных судов. Об этом рассказали в администрации региона. 

Так, со среды выход в акватории запретят всем маломерным плавсредствам за исключением судов, которые осуществляют контрольно-надзорную деятельность, аварийно-спасательные и другие неотложные работы, рыболовство, а также судов на воздушной подушке и аэроботов.

Навигацию закрывают в том числе из-за понижения среднесуточных температур воздуха и скорым началом ледостава.

Фото: Piter.tv

Теги: ледосостав, навигация, суды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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