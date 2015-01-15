В Ленобласти 13 сентября будет аномально теплым

В Ленинградской области 13 сентября будет аномальная теплая погода. Об этом рассказали синоптики в пресс-службе регионального управления МЧС.
В ночь на вторник столбики термометров опустятся до +3...+8 градусов тепла, местами будут заморозки до -1 градуса. Днем температура воздуха прогреется до +14…+19 градусов.
Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами ожидается туман.
Ветер юго-восточный, южный, ночью 1-6 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду.
Фото: Piter.tv
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