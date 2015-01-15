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В Ленобласти 13 сентября будет аномально теплым
Сегодня, 22:28
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В Ленобласти 13 сентября будет аномально теплым

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Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами ожидается туман.

В Ленинградской области 13 сентября будет аномальная теплая погода. Об этом рассказали синоптики в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ночь на вторник столбики термометров опустятся до +3...+8 градусов тепла, местами будут заморозки до -1 градуса. Днем температура воздуха прогреется до +14…+19 градусов. 

Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами ожидается туман.

Ветер юго-восточный, южный, ночью 1-6 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду.

Фото: Piter.tv
 

Теги: осадки, погода, температура, тепло
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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