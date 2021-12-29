В Ленобласти с 12 по 15 января ожидаются сильные морозы, гололедица и метель

Столбики термометров опустятся до -25 градусов и ниже.

В Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью и утром 12 января жителям области стоит быть готовыми к туману при видимости 500 метров и менее, а также к сильным морозами. Температура воздуха составит -25 градусов и ниже. Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах, будет гололедица.

В четверг, 13 января, в регионе ожидаются метель (порывы ветра 15-20 м/с) и гололедица.

В пятницу, 14 января, по области по-прежнему будет разгуливать метель (порывы ветра 15-20 м/с), а на дорогах задержится гололедица.

Петербуржцев же предупреждают об утреннем тумане 12 января.

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