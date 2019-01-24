В Ленобласть возвращаются холодные ночи

Так, ночью с 20 на 21 июня в Ленинградской области ожидается до +1…+6 градусов.

Петербуржцев и жителей Ленобласти ждет похолодание в предстоящую ночь. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Холодный атмосферный фронт, который с короткими дождями, местами ливневого характера, с грозами, проходит по центральным областям Европейской России, уже к вечеру откроет дорогу в регион прохладному воздуху. Синоптик Михаил Леус

Так, ночью с 20 на 21 июня в Ленинградской области ожидается до +1…+6 градусов. Завтра днем будет до +23...+28 градусов.

Фото: Piter.TV