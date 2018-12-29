Грядут морозы: температура в Ленобласти опустится до минус 28

Сотрудники МЧС предостерегают пешеходов и автомобилистов о сильных морозах и повышенном уровне гололедицы на дорогах Ленобласти.

В предстоящие пятницу и субботу на территории 47 региона ожидается резкая смена температуры - придут морозы до -28 °C. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Обратить особенное внимание к образовавшимся климатическим условиям просят водителей, курсирующих на трассах Ленобласти в указанные дни. Также сотрудники МЧС предупреждают о сильной гололедице. Внимательными стоит быть не только водителям, но и пешеходам. Во избежание падения и, как следствие, травм, надевайте удобную, практичную обувь, не торопитесь и будьте сконцентрированы при ходьбе.

Ночью и днем местами ожидается снег. Днем северный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит -8...-13 градусов, местами -16...-20 гр. Однако 25 и 26 января на территории региона ожидается -28 градусов.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"