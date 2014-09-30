В Ленобласть прибыли новые автобусы

Перед выходом на маршруты новая техника пройдет регистрацию, техосмотр и обкатку в парках компании.

Недавно сошедшие с конвейера Ликинского автобусного завода (ЛиАЗ)* 8 автобусов поступили в Ленинградскую область для работы на маршрутах. До конца недели филиал Национальной Транспортной Ассоциации получит еще 48 новых комфортабельных автобусов большого класса. Об этом рассказали в правительстве Ленобласти.

Автобусы марки "ЛиАЗ" выйдут на дороги Ленобласти в рамках транспортной реформы, которая проводится в регионе. Все транспортные средства имеют вместимость более 100 человек, оснащены всем необходимым для перевозки людей с ограниченными возможностями и пассажиров с колясками",

Перед выходом на маршруты новая техника пройдет регистрацию, техосмотр и обкатку в парках компании. Работать новые ТС будут в Гатчинском и Кировском районах Ленобласти.

*Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) — советское и российское предприятие, производитель автобусов среднего, большого и особо большого класса. Расположен в Ликино-Дулёво Московской области (прим.ред.).

Фото: правительство Ленобласти