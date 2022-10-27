В Ленинградском зоопарке волчат Мрака и Сумрака переселили в уличный вольер

Перед переездом волчат в вольере переделали бассейн.

Волчат Мрака и Сумрака переселили в просторный вольер, сообщили в Ленинградском зоопарке. В Петербург юных хищников перевезли из Псковской области в сентябре.

Полугодовалые волчата бесстрашно осматривают новые территории. Отмечается, что перед заселением в новый вольер сотрудники поменяли в помещении стекла и грунт, а также переделали бассейн. Новый дом уже понравился Сумраку.

В вольере имеется теплая деревянная избушка, где пол устлан мягким сеном, установлены перегонные клетки, отдельное место для сна в холода. Посреди нового дома есть нора, на вершине которой "наблюдательный пункт", а внутри – прохладное убежище, где можно скрыться от жары.

Видео: Вконтакте / Ленинградский зоопарк