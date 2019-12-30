В Ленинградском зоопарке умерла домашняя кошка Дуся

Кошка стала известной благодаря дружбе с рысью Линдой.

В пятницу, 10 декабря, Ленинградский зоопарк сообщил о потере одного из своих любимых подопечных: на 13-м году жизни умерла домашняя кошка Дуся. Обычная для зоопарка, но дорогая для сотрудников и других животных питомица скончалась 3 января.

Дуся прославилась своей дружбой с рысью Линдой. Дикую и домашнюю кошек сделали соседями в 2007 году, чтобы показать посетителям разницу между представителями кошачьих. Линда и Дуся мгновенно подружились и прожили вместе 12 лет, став объектом внимания со стороны петербуржцев и туристов.

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Фото: Ленинградский зоопарк / ВКонтакте