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В Ленинградском зоопарке рассказали о броненосце Авроре

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Аврора спит днем необычным способом — лёжа на спине, иногда подёргивая лапками. 

В среду, 7 декабря, отмечают день любителей поспать. Ленинградский зоопарк опубликовал главную любительницу вздремнуть в павильоне "Приматы" — самку щетинистого броненосца Аврору. Видео появилось в телеграм-канале зверинца. 

Как рассказали сотрудники, броненосец добрый и скромный зверёк, относится к сумеречным животным, поэтому днём Аврора частенько спит в своём домике "без задних лап". А делает она это необычным способом — лёжа на спине, иногда подёргивая лапками. 

Чтобы излюбленная поза для сна броненосца не вызывала у посетителей лишнего беспокойства, мы работники разместили специальную пояснительную табличку на вольере. Понаблюдать за Авророй лично можно 11 декабря на День приматов — команда зоопарка подготовила познавательную программу и много интерактива в павильоне "Приматы", где живёт и Аврора.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк
 

Теги: аврора, броненосец, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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