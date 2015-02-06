В Ленинградском зоопарке представили новогодние марки с медведем

Петербург отметил выпуск праздничных почтовых марок торжественным гашением в зоопарке.

В Ленинградском зоопарке Санкт-Петербурга провели церемонию гашения праздничных почтовых марок, выпущенных к новогоднему сезону. На одной марке изображён белый медведь со снежинкой, на другой — красная лошадь на фоне почтового ящика и узора.

Первые оттиски художественного штемпеля поставили заместитель директора макрорегиона Северо-Запад Почты России Виктория Шишмарева и директор зоопарка Юрий Журавлёв. В ходе церемонии Журавлёв напомнил, что белый медведь много лет остаётся символом зоопарка и что сотрудники учреждения в 1930-х годах добились регулярного размножения этого вида. Он отметил, что медведица Хаарчаане получила специальный подарок — конверт с угощением и съедобной маркой.

Новогодние марки введены в почтовое обращение 12 декабря. Тираж марки с медведем составляет 344 тыс. экземпляров, марки с красной лошадью — 450 тыс. экземпляров. К выпуску подготовили конверты первого дня и изготовили штемпели специального гашения для ряда российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Пензу, Новосибирск, Нижний Новгород, Калининград, Вологду, Ярославль, Рязань, Орёл и Воронеж.

Ранее мы рассказывали о том, что зоопарк заявил о нехватке корма для животных.

Фото: предоставлено пресс-службой "Почта России"