В Ленинградском зоопарке переселили енота Элвиса

В Ленинградском зоопарке Енот Элвис переехал в дом со всеми удобствами.

В Ленинградском зоопарке произошло событие, которое порадует всех любителей животных. Енот по кличке Элвис переехал в новый дом со всеми удобствами. Его 16-метровый вольер был полностью обновлен и теперь обставлен так, чтобы животному было уютно и комфортно. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Дизайнеры заботливо продумали каждую деталь, чтобы Элвис мог чувствовать себя как дома. В вольере появились новые площадки для отдыха и разноуровневые переходы, которые позволяют еноту наблюдать за посетителями со свысока.

Когда Элвис впервые увидел свой новый дом, он был очень заинтригован и начал обнюхивать стены, которые обшиты деревом и пахнут лесом. Похоже, что жильё ему понравилось, и он быстро освоился.

Ранее сообщалось, что пенсионеры 1 октября смогут бесплатно посетить Ленинградский зоопарк.

Фото: Ленинградский зоопарк