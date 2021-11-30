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Пенсионеры 1 октября смогут бесплатно посетить Ленинградский зоопарк
Сегодня, 16:13
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Пенсионеры 1 октября смогут бесплатно посетить Ленинградский зоопарк

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Не забудьте взять с собой пенсионное удостоверение и паспорт для бесплатного прохода в зоопарк. 

В воскресенье, 1 октября, отмечается Международный день пожилого человека. В этот день для всех пенсионеров вход на территорию Ленинградского зоопарка будет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба зверинца. 

В программе:
12.00-16.00 – Работа экспозиции "Зоосад в годы блокады" (вход напротив вольера белых медведей);
12:00 – Занимательные истории о животных от лектора Д.Ю. Васильева (шатер напротив Оленьего круга);
13.00 – Бесплатная экскурсия "Династии Ленинградского зоопарка" (сбор у карты зоопарка);
16.00 – Увлекательный рассказ об истории зоопарка (зал Лектория).

Не забудьте взять с собой пенсионное удостоверение и паспорт для бесплатного прохода в зоопарк. 

Ранее стало известно, что Ленинградский зоопарк смогут бесплатно посещать многодетные семьи из всех регионов РФ.

Фото: Ленинградский зоопарк

 

Теги: ленинградский зоопарк, пенсионеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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