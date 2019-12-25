Ленинградский зоопарк смогут бесплатно посещать многодетные семьи из всех регионов РФ

Посещение возможно ежедневно.

С 1 октября все многодетные семьи, не только из Петербурга, но и из других регионов, смогут проходить в Ленинградский зоопарк бесплатно ежедневно Об этом сообщила пресс-служба зверинца.

Льготы распространяются на многодетные семьи (в том числе неполные) – детей, в том числе усыновлённых, находящихся под опекой (попечительством) и многодетных родителей.

Для подтверждения права на льготу необходимо иметь при себе оригиналы всех документов: свидетельство многодетной семьи, паспорта родителей и свидетельства о рождении детей.

Также напоминаем, что с 26 сентября Ленинградский зоопарк меняет режим работы.

Фото: Ленинградский зоопарк