Ленинградский зоопарк смогут бесплатно посещать многодетные семьи из всех регионов РФ

С 1 октября все многодетные семьи, не только из Петербурга, но и из других регионов, смогут проходить в Ленинградский зоопарк бесплатно ежедневно Об этом сообщила пресс-служба зверинца.
Льготы распространяются на многодетные семьи (в том числе неполные) – детей, в том числе усыновлённых, находящихся под опекой (попечительством) и многодетных родителей.
Для подтверждения права на льготу необходимо иметь при себе оригиналы всех документов: свидетельство многодетной семьи, паспорта родителей и свидетельства о рождении детей.
Также напоминаем, что с 26 сентября Ленинградский зоопарк меняет режим работы.
Фото: Ленинградский зоопарк
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