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Ленинградский зоопарк смогут бесплатно посещать многодетные семьи из всех регионов РФ
Сегодня, 13:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ленинградский зоопарк смогут бесплатно посещать многодетные семьи из всех регионов РФ

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Посещение возможно ежедневно.

С 1 октября все многодетные семьи, не только из Петербурга, но и из других регионов, смогут проходить в Ленинградский зоопарк бесплатно ежедневно Об этом сообщила пресс-служба зверинца.

Льготы распространяются на многодетные семьи (в том числе неполные) – детей, в том числе усыновлённых, находящихся под опекой (попечительством) и многодетных родителей.

Для подтверждения права на льготу необходимо иметь при себе оригиналы всех документов: свидетельство многодетной семьи, паспорта родителей и свидетельства о рождении детей. 

Также напоминаем, что с 26 сентября Ленинградский зоопарк меняет режим работы.

Фото: Ленинградский зоопарк

Теги: ленинградский зоопарк, льготы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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