С 26 сентября Ленинградский зоопарк меняет режим работы

С каждым днем становится все темнее, поэтому Ленинградский зоопарк меняет режим работы.

Ленинградский зоопарк меняет свой режим работы с 26 сентября. Теперь посетители смогут наслаждаться общением с животными ежедневно с 10:00 до 19:00. Кассы и вход закрываются на час раньше — в 18:00. Это связано с тем, что с каждым днём становится всё раньше темно. Об этом написали в социальных сетях зверинца.

Кроме того, круг катания также изменит свой режим работы. Теперь он будет работать ежедневно с 11:00 до 18:00, с перерывом на обед с 14:00 до 15:00. В случае плохих погодных условий режим работы круга катания может быть изменён.

Ранее сообщалось, что Ленинградский зоопарк показал видео кормления капибаренка Капитоши.

Фото: Ленинградский зоопарк