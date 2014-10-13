Ленинградский зоопарк показал видео кормления капибаренка Капитоши

Капибара Капитоша с радостью встречает всех, особенно свою приемную маму Ирину Ильину, которая вырастила его с рождения. Об этом пишут в социальных сетях Ленинградского зоопарка.
Как и у других капибар, основное питание Капитоши состоит из свежей травы и веток ивы, а также смеси зерновых, нарезки овощей и фруктов. Но больше всего он любит сладкие фрукты, такие как дыни, нектарины, яблочки и сливы. Его любимое лакомство – апельсины, которые добавляют в его рацион каждый день. Капитоша – не только любопытный, но и гурман.
Ранее сообщалось, что Ленинградский зоопарк в честь Дня капибар показал капибаренка Капитошу.
Видео: Ленинграсдкий зоопарка
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