Ленинградский зоопарк показал видео кормления капибаренка Капитоши

Капитошу, любимца Ленинградского зоопарка, застали за обедом в компании своих друзей-сотрудников.

Капибара Капитоша с радостью встречает всех, особенно свою приемную маму Ирину Ильину, которая вырастила его с рождения. Об этом пишут в социальных сетях Ленинградского зоопарка.

Как и у других капибар, основное питание Капитоши состоит из свежей травы и веток ивы, а также смеси зерновых, нарезки овощей и фруктов. Но больше всего он любит сладкие фрукты, такие как дыни, нектарины, яблочки и сливы. Его любимое лакомство – апельсины, которые добавляют в его рацион каждый день. Капитоша – не только любопытный, но и гурман.

Ранее сообщалось, что Ленинградский зоопарк в честь Дня капибар показал капибаренка Капитошу.

Видео: Ленинграсдкий зоопарка