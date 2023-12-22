В Ленинградском зоопарке 21 апреля пройдет День манула

Посетителям расскажут много интересных фактов об этих животных.

В Ленинградском зоопарке 21 апреля состоится День манула. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Примерно год назад произошло очень важное для нас событие. В Ленинградском зоопарке впервые за 16 лет родился котенок манула. Малыш Шу со своими родителями просто "взорвали" наши социальные сети и стали настоящими звездами. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Посетителям расскажут много интересных фактов об этих животных. Стать участником Дня манула можно бесплатно – надо только купить билет в зоопарк.

Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке показали видео с завораживающей медузой аурелией.

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк