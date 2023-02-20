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В Тихвине женщина подозревается в сбыте икры Амурского осетра
Сегодня, 11:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Тихвине женщина подозревается в сбыте икры Амурского осетра

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Возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом по Тихвину в отношении 47-летней женщины возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.2 ст.258.1 УК РФ за незаконный оборот особо ценных объектов водных биологических ресурсов. Подробности сообщили в СК по Ленинградской области. 

По версии следствия, подозреваемая, являясь заведующей магазина, хранила и продавала икры Амурского осетра. Эта рыба занесена в Красную книгу Российской Федерации, запрещена к вылову. 


Фото: СК РФ по Ленобласти

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.

Фото: pxhere

Теги: икра, осетр
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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