В Тихвине женщина подозревается в сбыте икры Амурского осетра

Возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом по Тихвину в отношении 47-летней женщины возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.2 ст.258.1 УК РФ за незаконный оборот особо ценных объектов водных биологических ресурсов. Подробности сообщили в СК по Ленинградской области.

По версии следствия, подозреваемая, являясь заведующей магазина, хранила и продавала икры Амурского осетра. Эта рыба занесена в Красную книгу Российской Федерации, запрещена к вылову.



Фото: СК РФ по Ленобласти

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.

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