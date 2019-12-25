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Из Ленинградской области на срочную службу призвали около 1200 человек
Сегодня, 11:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из Ленинградской области на срочную службу призвали около 1200 человек

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Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин  напомнил, что солдаты-срочники не направляются в зону проведения СВО. 

В Ленинградской области завершился осенний призыв. Из региона на военную службу направлено около 1200 человек. Большинство ленинградцев будут проходить службу по призыву в пределах Западного военного округа. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации. 

Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин  напомнил, что солдаты-срочники не направляются в зону проведения СВО. 

Осенний призыв граждан на срочную военную службу стартовал, в соответствии с Указом Президента РФ, 1 ноября.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: армия, срочная служба
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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