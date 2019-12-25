Из Ленинградской области на срочную службу призвали около 1200 человек

Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин напомнил, что солдаты-срочники не направляются в зону проведения СВО.

В Ленинградской области завершился осенний призыв. Из региона на военную службу направлено около 1200 человек. Большинство ленинградцев будут проходить службу по призыву в пределах Западного военного округа. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин напомнил, что солдаты-срочники не направляются в зону проведения СВО.

Осенний призыв граждан на срочную военную службу стартовал, в соответствии с Указом Президента РФ, 1 ноября.

Фото: администрация Ленобласти