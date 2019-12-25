Из Ленинградской области на срочную службу призвали около 1200 человек

В Ленинградской области завершился осенний призыв. Из региона на военную службу направлено около 1200 человек. Большинство ленинградцев будут проходить службу по призыву в пределах Западного военного округа. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.
Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин напомнил, что солдаты-срочники не направляются в зону проведения СВО.
Осенний призыв граждан на срочную военную службу стартовал, в соответствии с Указом Президента РФ, 1 ноября.
Фото: администрация Ленобласти
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