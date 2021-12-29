В Ленинградской области задержали мужчину за незаконное хранение оружия

В полицию обратился владелец квартиры, который нашел в вещах постояльца пистолет.

Накануне днем в полицию Всеволожского района обратился неработающий 48-летний мужчина и сообщил, что в своей квартире дома №98 по Колтушскому шоссе во Всеволожске обнаружил в вещах жильца, которому сдавал указанную квартиру предмет, похожий на пистолет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Полицейские установили, что квартиру снимал 40-летний мужчина. Был обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет и боеприпасы к нему. Все предметы направили на экспертизу, которая показала, что изъятое пригодно для стрельбы.

В тот же день вечером во Всеволожске задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов").

Фото: Piter.tv