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Мужчину с поддельными удостоверением сотрудника МВД заметили у разбитой на обочине машине в Ленобласти
Сегодня, 13:32
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nadezhda_sib

Мужчину с поддельными удостоверением сотрудника МВД заметили у разбитой на обочине машине в Ленобласти

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О неадекватном мужчине в полицию сообщили 3 ноября.

Полицейские ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти обнаружили служебное удостоверение правоохранительных органов с явными признаками подделки у мужчины, который оказался у разбитой иномарки на трассе в области. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

На этой неделе, 3 ноября, в полицию Киришского района поступило сообщение о том, что на 11 км автодороги "Кириши-Бугодощь-Смолино" на обочине стоит разбитый "Митсубиси", а рядом с ним находится неадекватный мужчина.

Правоохранители, которые прибыли на место, задержали ранее судимого 27-летнего петербуржца и 28-летнего жителя Мурманской области. С места происшествия изъяли служебное удостоверение сотрудника МВД, похожее на подделку, возможное оружие, патроны и гильзы. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажирка Jaguar скончалась после ДТП с грузовиком под Петербургом. 

Фото: Piter.TV

Теги: поддельное удостоверение, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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