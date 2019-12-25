Мужчину с поддельными удостоверением сотрудника МВД заметили у разбитой на обочине машине в Ленобласти

О неадекватном мужчине в полицию сообщили 3 ноября.

Полицейские ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти обнаружили служебное удостоверение правоохранительных органов с явными признаками подделки у мужчины, который оказался у разбитой иномарки на трассе в области. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

На этой неделе, 3 ноября, в полицию Киришского района поступило сообщение о том, что на 11 км автодороги "Кириши-Бугодощь-Смолино" на обочине стоит разбитый "Митсубиси", а рядом с ним находится неадекватный мужчина.

Правоохранители, которые прибыли на место, задержали ранее судимого 27-летнего петербуржца и 28-летнего жителя Мурманской области. С места происшествия изъяли служебное удостоверение сотрудника МВД, похожее на подделку, возможное оружие, патроны и гильзы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа".

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Фото: Piter.TV