В Ленинградской области вырос индекс промышленности до 104,7%

Индекс промпроизводства в регионе обогнал среднероссийский в полтора раза.

Индекс промышленного производства в Ленинградской области за I полугодие 2018 года составил 104,7%. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Индекс промпроизводства в регионе даже выше среднероссийского в полтора раза (103%). Рост промышленности в Санкт-Петербурге – 103,5%.

В начале прошлого года мы регистрировали некоторое замедление промышленного роста, которое объяснялось модернизацией оборудования на многих крупных предприятиях области. Сегодня мы видим завершение этого цикла и начало новой стадии бурного роста региональной экономики реального сектора. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Этот рост увеличил и среднюю заработную плату по региону. Средний доход работающего в области составил 41 тысячу 431 рубль, что на 10,6% больше, чем в начале года.

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