В Ленинградской области вынесен приговор за контрабанду 95 кг янтаря

Мужчину приговорили к лишению свободы условно.

В Ленинградской области вынесен приговор за контрабанду янтаря в крупном размере. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Кингисеппский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Ленинградской области. Он признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере).

Суд установил, что 6 июня 2022 года мужчина организовал перемещение через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 95,5 кг янтаря и более 1 тысячи кг порошка редкоземельных металлов. Задекларирован товар был в виде почтовых отправлений.

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

В июне таможенники задержали петербуржца с сильнодействующим веществом на 200 тысяч доз.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Kandinsky 3.1)