Таможенники задержали петербуржца с сильнодействующим веществом на 200 тысяч доз

За контрабанду ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Таможенники задержали петербуржца-закладчика с рецептурным синтетическим лекарственным препаратом на 200 тысяч доз. Подробности сообщили в ФТС России.

Выборгские таможенники задержали 20-летнего петербуржца при получении двух посылок с 40 кг сильнодействующего вещества. В его квартире нашли ещё 10 кг препарата, оборудование для фасовки и готовые к употреблению капсулы.

Молодой человек признался, что планировал распространять товар в Петербурге и Ленобласти через тайники-закладки. Подозреваемого заключили под стражу. За контрабанду ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

В мае по делу о взятке была отправлена под домашний арест таможенный инспектор Петербурга.

Фото: ФТС России