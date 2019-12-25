В Ленобласти нашли 120 нелегальных свалок в 2023 году

В Ленинградской области продолжается активная борьба с нарушениями природоохранного законодательства.

С начала года экологическим надзором было проведено более 600 выездных обследований территорий, в результате которых были выявлены 852 нарушения. В связи с этим было возбуждено более тысячи дел об административных правонарушениях, наложены штрафы на общую сумму 15,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Экнадзора региона.

Одной из главных проблем являются свалки, которых в регионе насчитывается более 140. В ближайшие годы планируется устранить их все и возместить вред, который они нанесли окружающей среде. На данный момент подано уже пять заявлений о возмещении ущерба на общую сумму почти 4 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что петербургская прокуратура добилась уборки свалки рядом с Рейсовой улицей.

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