В Ленинградской области ужесточили коронавирусные ограничения для несовершеннолетних

Несовершеннолетним запрещён вход в музеи, театры, кинотеатры, цирки шапито, фитнес-клубы, бассейны и в объекты развлечения и досуга.

С 1 февраля в Ленинградской области вступили в силу новые ограничения. Они коснулись несовершеннолетних. Так, в документе указано, что все дополнительные образовательные программы в школах, организациях допобразования и домах культуры переводят в дистанционный формат до 20 февраля.

На этот же период запрещаются все детские массовые и спортивные мероприятия. Несовершеннолетним запрещён вход в музеи, театры, кинотеатры, цирки шапито, фитнес-клубы, бассейны и в объекты развлечения и досуга.

Отметим, что исключения составляют организованные группы класса или с семьей.

В Ленобласти до 20 февраля разрешаются физкультурные и спортивные мероприятия на открытом воздухе. В красной и желтой зоне количество участников может достигать до 500 человек, в зеленой – до 1000.

Кроме этого, массовые гуляния и зрелищные мероприятия также запрещаются до 20 февраля.

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Фото: pexels

