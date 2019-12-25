В Ленинградской области у аистов появился первый птенец

В нескольких десятках гнезд специалисты насчитали в среднем от 4 до 5 яиц.

В Ленобласти у белых аистов появился первый птенец. Ученым удалось исследовать гнезда птиц под руководством сотрудника Зоологического института Владимира Храброва. Как рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" биолог Павел Глазков, в рамках исследования гнезд хотели понять, насколько успешно белый аист размножается в регионе.

В нескольких десятках гнезд специалисты насчитали в среднем от 4 до 5 яиц. В одном из гнезд даже был найден уже вылупившийся птенец.

По словам Павла Глазкова, они вернутся на это же место через месяц и подсчитают точное количество вылупившихся аистят.

Фото: pexels