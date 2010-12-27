В Ленинградской области продолжают разгружать региональные трассы

Завершились общественные слушания по строительству путепровода через железную дорогу в районе станции Мельничный ручей во Всеволожске.

По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко дорожный комитет разгружает региональные трассы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Во вторник, 4 сентября, завершились слушания по строительству путепровода через ж/д в районе станции Мельничный ручей во Всеволожске. Это было обязательным пунктом перед тем, как объявить аукцион на строительство. Путепровод должен быть 1,2 километра с четырьмя полосами движения, скорость движения - 60 км/ч. Стоимость - 1,5 миллиарда рублей, срок выполнения - конец 2022 года. Действующий переезд сейчас закрывается каждый час и разделяет таким образом район на 2 части, а летом ситуация усугубляется дополнительными электричками.

Также объявлен конкурс на возведение моста через реку Волхов в Киришах. Ориентировочная стоимость нового моста - около 3 миллиардов рублей. Старый мост через Волхов построен еще в 1966 году, а интенсивность движения с тех пор увеличилась в разы.

Решение дорожного вопроса Всеволожского района обойдется в 75 млрд рублей

Фото: На дорогах России/ вк