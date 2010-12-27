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Решение дорожного вопроса Всеволожского района обойдется в 75 млрд рублей
Сегодня, 16:11
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nastya960
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Решение дорожного вопроса Всеволожского района обойдется в 75 млрд рублей

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Ежегодный бюджет Ленинградской области на дороги - 8 миллиардов рублей.

Развитие дорожной инфраструктуры Всеволожского района обойдется Ленинградской области в 75 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Мы сейчас сделали красивую концепцию Всеволожского района, только для обустройства всей его транспортной инфраструктуры понадобится 75 миллиардов рублей: это выезды на Пискаревский проспект, Токсовское шоссе, Гражданский проспект, путепровод на 39 километре во Всеволожске.

Юрий Запалатский, глава комитета по дорожному хозяйству Ленобласти

В Ленинградской области находятся 17 районов, а в год на ремонт дорог из бюджета выделают 8 миллиардов. То есть для осуществления проекта  нужно все деньги в течение 10 лет вкладывать только во Всеволожский район. Но область такого позволить не может.

Мы уже создали прокол в Мурино, готовим обход Мурино, первый этап его строительства обойдётся в 2,3 миллиарда рублей.

Юрий Запалатский, глава комитета по дорожному хозяйству Ленобласти

До конца текущего года ГКУ "Ленавтодор" объявит миллиардные конкурсы на строительство первого этапа обхода Мурино в створе Гражданского  проспекта.

Ранее губернатор Ленобласти лично проверил качество ремонта в школе Мурино.

Фото: pixabay.com

Теги: всеволожский район , дорога , мурино
Категории: Лента новостей

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