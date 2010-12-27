В Ленинградской области пожар унес жизни двух женщин и ребенка

По неподтвержденной информации, пламя образовалось в пристройке, где временно проживала подруга семьи, любившая выпивать.

Сегодня, 14 февраля, службы спасения обнаружили останки двух женщин и девочки подросткового возраста на месте сгоревшего частного дома в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом информирует сетевое издание "78.ru ".

Известно, что в пожаре погибли владелица дома 46-ти лет, а также ее дочь 13-ти лет и подруга семьи 32-ух лет. По неподтвержденной информации, пламя образовалось в пристройке, где временно проживала подруга семьи, любившая выпивать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Источник: сетевое издание "78.ru "