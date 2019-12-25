В Ленинградской области откроется виртуальный музей самоизоляции

Участником проекта может стать любой желающий

В воскресенье, 10 мая, стало известно, что в Ленинградской области создается виртуальный музей самоизоляции. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.

Экспонаты собирают на сайте museumathome.ru, именно там "в шесть часов после пандемии" и должен открыться виртуальный музей.

Авторы идеи подчеркнули, что участником проекта может стать любой желающий. Для этого необходимо заполнить специальную анкету и прикрепить фотографию, видео или голосовое сообщение о самоизоляции.

"В наших руках сегодня возможность собрать уникальные экспонаты, ведь все действительно важные вещи сейчас происходят с нами и в наших домах. Оставляя что-то на память, сохраняя фотографии, снимая видео, записывая мысли, мы напоминаем о важном в нашей жизни. Так будет и с сегодняшней ситуацией" Рассказали авторы проекта

Ранее мы писали, что Кунсткамера представила онлайн-выставку о работе музея в годы войны.

Фото: Pixabay