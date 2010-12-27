В Ленинградской области обновляют детские поликлиники

В 2018 году на реализацию проекта выделили почти 140 миллионов рублей.

Комитет по здравоохранению Ленинградской области начал реализацию программы обновления детских поликлиник. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В детских поликлиниках в течение трех лет оборудют новые игровые зоны, комнаты для кормления, обновят регистратуры. В учреждениях появятся крытые колясочные, системы навигации, электронные табло с распинием врачей и кабинеты неотложной помощи. В 2018 году на реализацию проекта выделили почти 140 миллионов рублей.

Приоритетной задачей педиатров Ленинградской области всегда была и остается профилактика заболеваний у детей, формирование навыков здорового образа жизни, полноценная реабилитация и профилактика инвалидности. Николай Емельянов, заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам

Осенью этого года свои двери откроет модернизированная Бокситогорская детская поликлиника. До конца 2018 года планируют открыть еще медучреждения в Луге, Кингисеппе и Сланцах, в 2019 - в Волосовском, Всеволожском и Тихвинском районах.

Также теперь регистратуры поликлиник Петербурга переживут реформы.

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