В Ленинградской области обновился состав комиссии по вопросам помилования

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об обновлении состава комиссии по вопросам помилования на территории 47 региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
В федеральном законодательстве прописано, что состав комиссии на одну треть должен меняться раз в два года, поэтому новым председателем стал депутат областного Заксобрания Иван Хабаров. Также в комиссию вошли: глава Тосненского района Валерий Гончаров, художественный руководитель театра классического балета в Санкт-Петербурге Виктор Корольков, генеральный директор ЗАО "Научно-производственное объединение специальных материалов" Михаил Сильников, руководитель департамента инфраструктурных проектов АО "АБР Менеджмент" Александр Кузнецов и заслуженный учитель России Виктор Паршиков.
Комиссия по вопросам помилования была образована 14 февраля 2002 года. За время существования члены комиссии составили около 500 ходатайств о помиловании и в 98,6% случает помилованные остаются на свободе.
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области