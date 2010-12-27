В Ленинградской области обновился состав комиссии по вопросам помилования

Комиссия по вопросам помилования была образована 14 февраля 2002 года.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об обновлении состава комиссии по вопросам помилования на территории 47 региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В федеральном законодательстве прописано, что состав комиссии на одну треть должен меняться раз в два года, поэтому новым председателем стал депутат областного Заксобрания Иван Хабаров. Также в комиссию вошли: глава Тосненского района Валерий Гончаров, художественный руководитель театра классического балета в Санкт-Петербурге Виктор Корольков, генеральный директор ЗАО "Научно-производственное объединение специальных материалов" Михаил Сильников, руководитель департамента инфраструктурных проектов АО "АБР Менеджмент" Александр Кузнецов и заслуженный учитель России Виктор Паршиков.

Комиссия по вопросам помилования была образована 14 февраля 2002 года. За время существования члены комиссии составили около 500 ходатайств о помиловании и в 98,6% случает помилованные остаются на свободе.

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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области



