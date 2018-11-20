В Ленинградской области названы победители #марафон365

Стать участником марафона еще не поздно! Для этого достаточно лишь стать подписчиком на @zdorovo_lo, дать обещание в комментариях под постом от 4 января и бороться за победу.

Напомним, в январе этого года правительство Ленобласти организовало очередной марафон здоровья. По правилам марафона каждый из участников дал обещание спортивной направленности, которое он обязался непременно выполнить в 2019 году. А правительство, в свою очередь, пообещало подарить каждому участнику, сдержавшему слово, спортивную форму и прочие спорт-призы.

Наступил февраль, а значит самая пора подводить первые итоги! По январским обязательствам победителями стали молодой человек Егор, пробежавший в январе 2019 года 47 километров на лыжах, и девушка Гульнара. Молодые люди получили в подарок спортивную форму и поощрительные подарки.

Напомним, что в Ленобласти в год Здорового Образа Жизни, которым объявлен 2019 год, стартовал проект в Инстаграме @zdorovo_lo. Это #марафон365 — каждый день важное и интересное о здоровье, спорте, событиях для каждого. Анонсировал марафон глава региона Александр Дрозденко, который начал бегать. Ленинградцы уже активно присоединяются к марафону, кто-то обещает отказаться от сладкого, кто-то встать на лыжи, а Мисс Ленобласть берет "обязательство заряжать жителей на ЗОЖ личным примером и представлять наш #регион47 на международном конкурсе красоты".

Стать участником марафона еще не поздно! Для этого достаточно лишь стать подписчиком на @zdorovo_lo, дать обещание в комментариях под постом от 4 января и бороться за победу.

Источник: сетевое издание "Ivyborg.ru"