В Ленинградской области найден лучший зооинженер

Им стала сотрудница сельскохозяйственного производственного кооператива «Пригородный» из Всеволожского района.

В Ленинградской области прошел первый конкурс профессионального мастерства зоотехников-селекционеров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Участие в конкурсе смогли принять победители районных этапов соревнования. Специалисты показали свои знания в сфере нормативной базы ведения селекционно-племенной работы, также показали, как они используют информационные технологии в сфере животноводства. Ведь в инновационных сельхозпредприятиях области уже работает компьютерный контроль за стадом, ведется учет и анализ здоровья животных и т.д.

Лучшим зоотехником-селекционером стала Дарина Захарова – сотрудница сельскохозяйственного производственного кооператива "Пригородный" из Всеволожского района.

У 47 региона - 1 место в России по племенному животноводству. Также у области первое место и по молочной продуктивности (количеству молока от одной коровы в год).

Недавно в Приозерском районе достроили новый центр мясного животноводства.

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