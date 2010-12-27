В Ленинградской области начали убирать зерно

В Ленинградской области с 8-ми тысяч гектаров уже собрали более 25,5 тысяч тонн зерна. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
Ленинградская область один из самых северных регионов, где выращивают зерно. Но несмотря на это средняя урожайность соответствует общероссийскому показателю (32,1ц/га)
Стабильное развитие собственной кормовой базы является одним из приоритетных направлений агропромышленного комплекса области, т.к. от него зависит стабильность молочного и мясного животноводства.
Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти
Пданируется собрать 128,1 тысяч тонн зерна в 2018 году.
Ранее Гидрометцентр спрогнозировал падение объемов урожая зерновых в России.
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