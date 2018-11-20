Жительница Ленобласти стала жертвой собутыльника-рецидивиста

Мужчина до смерти избил знакомую.

Утром 6 февраля в Ломоносове было обнаружено тело 30-летней женщины с многочисленными гематомами. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, жительница Ленобласти стала жертвой 27-летнего собутыльника-рецидивиста. Инцидент случился ночью в квартире дома №3 на улице Победы. Во время распития спиртных напитков между знакомыми произошла ссора, в ходе которой молодой человек избил свою оппонентку. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Наутро подозреваемого нашли вместе с телом в квартире, где была гулянка. Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Известно, что задержанный уже привлекался к административной и уголовной ответственности.

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Фото: Piter.TV