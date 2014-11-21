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В Латвии заявили, что запуск "Северного потока-2" поможет стабилизировать цены на газ
Сегодня, 13:36
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В Латвии заявили, что запуск "Северного потока-2" поможет стабилизировать цены на газ

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Трубопровод смогут запустить уже в ближайшие дни.

Председатель правления компании по газоснабжению Латвии "Латвияс газе" Айгарс Калвитис рассказал ТАСС, что запуск "Северного потока-2" смог бы стабилизировать цены на газ.

Не могу комментировать трудности, почему он еще не открылся. Но я пока вижу только один эффективный инструмент, как могла бы произойти стабилизация рынка, чтобы "Северный поток-2" начал функционировать.

Айгарс Калвитис, председатель правления компании по газоснабжению Латвии "Латвияс газе"

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что в ближайшие дни "Северный поток - 2" будет готов для запуска. 

Фото: pixabay 

Теги: газопровод северный поток 2, цена на газ
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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