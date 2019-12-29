В Латвии пожаловались на уход "Новой волны" из страны

Об этом в интервью "Росбалту" сообщил бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс.

Дипломат в интервью отметил, что из-за ухода из страны конкурса эстрадной песни "Новая волна" значительно пострадал культурный обмен между странами. Юрканс отметил, что во время конкурса в Юрмале в городе был настоящий праздник, а в Латвию приезжали не только музыканты, но и их поклонники из России.

Артисты не оставались в накладе и часто скупали недвижимость в прибрежном городе. Однако после того, как российским исполнителям запретили въезжать в Латвию, то цены на недвижимость в городе рухнули.

Отметим, что с 2015 года фестиваль "Новая волна" проводится в Сочи.

Ранее мы сообщали о том, что почти две тысячи человек не пустили в Петербург по электронным визам. Среди них были граждане Латвии.

Видео: YouTube / Baltic Drone Videos