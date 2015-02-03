В Лахта Центре открыли 200-метровую инсталляцию о культурном пути Петербурга

В атриуме Лахта Центра представили инсталляцию отражающую миссию "Газпрома".

Инсталляция "Путь шедевра" разместилась в атриуме Лахта Центра и протянулась на 200 метров. Она представляет собой экспозицию, отражающую вклад компании "Газпром" в сохранение архитектурных памятников, развитие музыкальных направлений и поддержку культурных инициатив в Санкт-Петербурге.

Посетители могут пройти весь маршрут, увидеть мультимедийные материалы и познакомиться с проектами, направленными на развитие городской среды и туризма. Экспозиция демонстрирует, как современные технологии сочетаются с традициями культурного наследия.

Инсталляция открыта для всех желающих в рамках фестиваля "Друзья Петербурга", который стартует 9 октября. Участие в мероприятиях фестиваля, включая посещение "Пути шедевра", доступно по предварительной регистрации на официальном сайте. Всего в программе предусмотрено более 250 событий.

Фото: Piter.TV