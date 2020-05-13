  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ладожском озере недалеко от острова Котельный обнаружили тело мужчины
Сегодня, 18:45
304
redrikshugrv Добавить в Яндекс.Новости

В Ладожском озере недалеко от острова Котельный обнаружили тело мужчины

0 0

Погибшего доставили на берег и передали полиции.

Спасательная операция в акватории Ладожского озера проходила сегодня днем. В районе острова Котельный было обнаружено тело человека, – сообщают в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Согласно сообщению ведомства, спасатели поискового отряда города Приозерск выловили тело погибшего мужчины, доставили его на берег, а затем передали в полицию для дальнейшего расследования. О причинах гибели человека ничего пока что не известно.

День назад мы писали о том, что тело мужчины нашли в пожарном пруду на территории садоводства Кировского района.

Фото: Википедия

Теги: ладожское озеро, обнаружено тело
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии