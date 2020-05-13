В Ладожском озере недалеко от острова Котельный обнаружили тело мужчины

Спасательная операция в акватории Ладожского озера проходила сегодня днем. В районе острова Котельный было обнаружено тело человека, – сообщают в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.
Согласно сообщению ведомства, спасатели поискового отряда города Приозерск выловили тело погибшего мужчины, доставили его на берег, а затем передали в полицию для дальнейшего расследования. О причинах гибели человека ничего пока что не известно.
День назад мы писали о том, что тело мужчины нашли в пожарном пруду на территории садоводства Кировского района.
Фото: Википедия
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