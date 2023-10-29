В пожарном водоеме кировского садоводства обнаружили тело мужчины

О причине смерти сведений не поступало.

Накануне вечером пресс-служба "Аварийно-спасательной службы Ленинградской области" сообщила о найденном в пожарном водоеме Кировского района мертвом человеке. Инцидент произошел в садовом некоммерческом товариществе "Восход".

На место происшествия в оперативном порядке был послан дежурный отряд спасателей из города Шлиссельбурга. Тело уже передано в полицию для расследования обстоятельств произошедшего, в том числе и причин смерти мужчины.

Фото: Telegrm / Аварийно-спасательная служба ЛО