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В пожарном водоеме кировского садоводства обнаружили тело мужчины
Вчера, 20:37
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В пожарном водоеме кировского садоводства обнаружили тело мужчины

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О причине смерти сведений не поступало.

Накануне вечером пресс-служба "Аварийно-спасательной службы Ленинградской области" сообщила о найденном в пожарном водоеме Кировского района мертвом человеке. Инцидент произошел в садовом некоммерческом товариществе "Восход".

На место происшествия в оперативном порядке был послан дежурный отряд спасателей из города Шлиссельбурга. Тело уже передано в полицию для расследования обстоятельств произошедшего, в том числе и причин смерти мужчины.

Фото: Telegrm / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: кировский район, найдено тело, снт восход
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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