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В ЛОЭСК прокомментировали отключение электричества в Выборге
Сегодня, 19:28
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KaterinaKono13

В ЛОЭСК прокомментировали отключение электричества в Выборге

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Из-за повреждения изоляции кабельной линии произошло отключение электричества.

Во вторник, 9 апреля, около двух тысяч человек остались без электричества в Выборге. Редакция связалась с пресс-секретарем "ЛОЭСК" Любовью Румянцевой и узнала из-за чего люди остались без света.

Утром, в 10.30 из-за повреждения изоляции кабельной линии произошло отключение электричества.

За счет повреждения одно кабеля из-за скачка и перекоса нагрузки вышли из стоя еще пять кабельных линий от подстанции №159.

рассказала Румянцева

В течение дня оперативно-выездные бригады "ЛОЭСК" занимались переключением электричества на резервные схемы.

В 15.55 почти всех подключили окончательно. Последним стал торговый центр "Кубус". Он был без напряжения до 16.36.

добавила она

В ближайшее время начнутся работы по восстановлению кабельной линии, которая была первоначально повреждена.

Фото: "Интересный Выборг"

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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