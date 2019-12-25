В Квартире с расчлененной женщиной в Москве был 6-летний ребенок

Сейчас малыш в больнице ему оказывается психологическая помощь.

В квартире с расчлененной мамой был 6-летний сынишка.

Piter.TV накануне сообщал, что в московской квартире по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения. Останки расчлененной женщины были разложены по пакетам. В квартире находился муж женщины. По факту незамедлительно было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Причастность мужа к убийству устанавливается.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента социальной защиты населения сообщает, что в квартире с расчлененным телом матери был ее 6-летний сын. Ребенка поместили в больницу, где ему оказывается психологическая помощь. В медицинской помощи малыш не нуждается.

"Рен.ТВ" сообщает, что в убийстве подозревается муж женщины. Якобы он убил ее из ревности. Расчлененной тело пролежало в квартире полторы недели, пока не пошел запах, и соседи не вызвали полицию.

Фото:Piter.TV