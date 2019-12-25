В Кузбассе в гаражах погиб 15-летний подросток

Подросток воспитывался в благополучной семье.

В Прокопьевске в гараж нашли бездыханное тело подростка.

Трагедия произошла накануне вечером, 4 октября, в частных гаражах Прокопьевска Кемеровской области. Тело 15-летего подростка было найдено двоюродным братом, который вызвал скорую. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть подростка.

По предварительным данным, мальчик шлангом переливал бензин из одного транспортного средства в другое и случайно вдохнул пары бензина, от чего потерял сознание.

Следственные органы по факту гибели несовершеннолетнего проводят проверку.

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