В Кузьмолово Ленобласти благоустраивают площадь

В рамках реализации федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

В рамках реализации федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" благоустроют главную площадь Кузьмолово. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Сами жители деревни Всеволожского района решили, что центральная площадь, расположенная на улице Молодежная, превратится в современный объект ландшафтной архитектуры. Дорожки будут вымощены тротуарной плиткой, повсюду будут цветники с многолетниками, кусты спиреи, барбариса и кизильника. Площадь украсят красивыми современными фонарными столбами, скамейками из чугунного литья. Для приезжих рядом будет организована автомобильная парковка с местами для автолюбителей с ограниченными возможностями здоровья.

Кузьмолово – деревня в Кузьмоловском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области.

Ранее мы сообщили, что кладбища Ленинградской области теперь снимают квадрокоптеры.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области